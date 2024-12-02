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Запрет на запуск фейерверков перестал действовать в Ростовской области

Запрет на запуск фейерверков перестал действовать в Ростовской области
В Ростовской области 2 декабря перестал действовать запрет на запуск фейерверков.

Ограничения ввели еще в конце 2023 года. Они касались изделий, которые запускают в воздух. Исключением были хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Пока не известно, будут ли официально продлены ограничения на использование пиротехники. Многие люди скептически относятся к этому закону. Такие граждане за этот год благополучно нарушали правила, не опасаясь штрафов и административных арестов.
Фото: Денис Демков
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