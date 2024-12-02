Запрет на запуск фейерверков перестал действовать в Ростовской области

Фото: Денис Демков

В Ростовской области 2 декабря перестал действовать запрет на запуск фейерверков.Ограничения ввели еще в конце 2023 года. Они касались изделий, которые запускают в воздух. Исключением были хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.Пока не известно, будут ли официально продлены ограничения на использование пиротехники. Многие люди скептически относятся к этому закону. Такие граждане за этот год благополучно нарушали правила, не опасаясь штрафов и административных арестов.