В Ростовской области до 1 декабря продлили запрет на использование пиротехники

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В Ростовской области продлили запрет использования пиротехники. Меры будут действовать до 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.Запрет ввели еще 1 декабря 2023 года по 7 мая 2024 года. Он касался использования изделий, которые запускают в воздух и издают громкий звук. Исключением стали хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.В преддверии Дня Победы ограничения сняли. Позднее их продлили до 1 декабря 2024 года.