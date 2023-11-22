Губернатор ввел запрет на запуск фейерверков в Ростовской области

Фото: Денис Демков.

В Ростовской области временно запретят запуск фейерверков. Об этом заявил губернатор Василий Голубев на заседании правительства 22 ноября.Использование пиротехнических изделий запретят с 1 декабря по 1 марта 2024 года.— Мы не запрещаем использовать хлопушки и бенгальские огни. А фейерверки и всё, что летает, мы запрещаем и временно ограничиваем, — отметил Голубев.Губернатор отметил, что соответствующие поручения будут переданы сотрудникам полиции, МЧС, главам городов и районам. Не исключено, что это ограничение может быть продлено.