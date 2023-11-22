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Губернатор ввел запрет на запуск фейерверков в Ростовской области

Губернатор ввел запрет на запуск фейерверков в Ростовской области
В Ростовской области временно запретят запуск фейерверков. Об этом заявил губернатор Василий Голубев на заседании правительства 22 ноября.

Использование пиротехнических изделий запретят с 1 декабря по 1 марта 2024 года.

— Мы не запрещаем использовать хлопушки и бенгальские огни. А фейерверки и всё, что летает, мы запрещаем и временно ограничиваем, — отметил Голубев.

Губернатор отметил, что соответствующие поручения будут переданы сотрудникам полиции, МЧС, главам городов и районам. Не исключено, что это ограничение может быть продлено.
Фото: Денис Демков.
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