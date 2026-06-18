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В Ростовской области за две недели стоимость килограмма говядины подорожала на три рубля. Об этом сообщает Ростовстат.Если раньше говядина стоила 699 рублей за килограмм, то сейчас её цена составляет 702 рубля. В разных городах региона цены на этот продукт различаются. Самое дорогое мясо зафиксировано в Таганроге — 714 рублей за килограмм, в Ростове — 711 рублей и в Миллерово — 701 рубль.Наиболее низкие цены на говядину отмечены в Шахтах (699 рублей), Волгодонске (680 рублей) и Сальске (651 рубль за килограмм).Кроме того, за неделю стоимость курицы выросла на 4 рубля с 220 до 224 рублей за килограмм. Цена на варёно-копчёную колбасу также увеличилась с 698 до 701 рубля за килограмм. В то же время копчёная колбаса стала дешевле с 576 до 572 рублей за килограмм.