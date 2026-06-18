В Ростовской области за две недели стоимость килограмма говядины подорожала на три рубля
В Ростовской области за две недели стоимость килограмма говядины подорожала на три рубля. Об этом сообщает Ростовстат.
Если раньше говядина стоила 699 рублей за килограмм, то сейчас её цена составляет 702 рубля. В разных городах региона цены на этот продукт различаются. Самое дорогое мясо зафиксировано в Таганроге — 714 рублей за килограмм, в Ростове — 711 рублей и в Миллерово — 701 рубль.
Наиболее низкие цены на говядину отмечены в Шахтах (699 рублей), Волгодонске (680 рублей) и Сальске (651 рубль за килограмм).
Кроме того, за неделю стоимость курицы выросла на 4 рубля с 220 до 224 рублей за килограмм. Цена на варёно-копчёную колбасу также увеличилась с 698 до 701 рубля за килограмм. В то же время копчёная колбаса стала дешевле с 576 до 572 рублей за килограмм.