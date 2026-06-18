Полина Диброва получила травму во время падения
Полина Диброва получила травму во время падения. Об этом многодетная мама сообщила в социальных сетях.
Сначала она опубликовала видео, на котором видны ссадина и синяк на её локте. Позже Полина рассказала о том, как это произошло. Оказывается, она попала под дождь и, чтобы укрыться от него, побежала, но споткнулась о собственные брюки и упала. В результате ростовчанка получила ссадины на руках и колене.
- Я бежала под дождем и добегалась. Вся разбитая. Только я могу так умудриться, это какой-то кошмар! Зацепиться за собственную штанину и полететь. Летчик я конкретный. Вся синяя теперь, разбитая, в кровище. Но еду дальше по встречам, — рассказала многодетная мама.
Несмотря на полученные травмы, Полина Диброва не стала отменять запланированные встречи.