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Полина Диброва получила травму во время падения. Об этом многодетная мама сообщила в социальных сетях.Сначала она опубликовала видео, на котором видны ссадина и синяк на её локте. Позже Полина рассказала о том, как это произошло. Оказывается, она попала под дождь и, чтобы укрыться от него, побежала, но споткнулась о собственные брюки и упала. В результате ростовчанка получила ссадины на руках и колене.- Я бежала под дождем и добегалась. Вся разбитая. Только я могу так умудриться, это какой-то кошмар! Зацепиться за собственную штанину и полететь. Летчик я конкретный. Вся синяя теперь, разбитая, в кровище. Но еду дальше по встречам, — рассказала многодетная мама.Несмотря на полученные травмы, Полина Диброва не стала отменять запланированные встречи.