Водителей предупредили о пробке из-за дорожных работ на М-4 под Шахтами

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Водителей предупредили о пробке из-за дорожных работ на М-4 «Дон» под Шахтами. Об этом информируют в Госавтоинспекции по Ростовской области.Дорожный трафик перегружен практически на 10 километров. Транспорт едет с минимальной скоростью от поселка Донлесхоз до поселка Интернациональный.Причина дорожного затора заключается в проведении дорожных работ на 999-м километре (у поселка Интернациональный). Рабочие проводят заливку деформационных швов.По этой причине автомобилистам рекомендуют использовать объездные маршруты: На 971 километре автодороги М-4 «Дон» выполнить разворот и продолжить движение в северном направлении. На 965 километре М-4 «Дон» съехать на автомобильную дорогу 60К-30 «Шахты – Раздорская». Следовать через станицу Владимировскую и поселок Интернациональный. Далее выехать на кольцевую развязку на 1001 километре автодороги М-4 «Дон» и продолжить движение по маршруту.Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее, соблюдать требования дорожных знаков и скоростной режим, а также быть предельно внимательными при движении в местах проведения дорожных работ.