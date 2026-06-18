Футболист «Торпедо» Алексей Колтаков вспомнил работу под руководством Валерия Карпина в «Ростове»

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник «Торпедо» Алексей Колтаков в эксклюзивном интервью Donday прокомментировал работу под руководством Валерия Карпина в «Ростове», назвав специалиста одним из главных тренеров в жизни.— Карпин точно является одним из главных тренеров в моей карьере. Валерий Георгиевич запомнился мне умным, харизматичным и веселым человеком. Он прекрасно чувствует грань, где нужно быть построже, а где можно и пошутить.Но я бы еще отметил работу с Александром Аброскиным и Олегом Кононовым. В определенный момент они поверили в меня. Также мне нравится, как профессионально они выстраивают отношения с игроками на поле и за его пределами, — сказал Колтаков.Отметим, что Алексей Колтаков является воспитанником донского клуба. Зимой 2026 года 20-летний футболист перешел в московское «Торпедо». Валерий Карпин покинул стан желто-синих в феврале 2025-го. Сейчас специалист возглавляет сборную России по футболу.