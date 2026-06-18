Действующий карьер в Ростовской области продают за 290 миллионов рублей

Фото: Авито

На популярной платформе объявлений появилось сообщение о продаже действующего горнодобывающего предприятия в Красносулинском районе Ростовской области. Стартовая цена объекта составляет 290 миллионов рублей.На продажу выставили 100% акций предприятия, а также все земельные участки, которыми оно владеет. Согласно данным объявления, балансовые запасы высокопрочного песчаника оцениваются в 21 миллион кубометров. Предприятие обладает действующей лицензией на добычу до 2031 года с возможностью последующего продления.Выпускаемая продукция отличается высокой прочностью (марка до М1200), что соответствует требованиям Российских железных дорог (РЖД) для балластного щебня. Производственные мощности предприятия представлены современным дробильно-сортировочным комплексом на базе оборудования Metso Minerals, введенным в эксплуатацию в 2020 году. Комплекс способен перерабатывать до миллиона тонн готовой продукции в год. Ассортимент включает еврофракции и низколещадные марки.Предприятие имеет налаженную логистику, отгрузка продукции осуществляется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Штат сотрудников подобран, имеется базовая комплектация необходимой техники.