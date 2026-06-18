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В Ростове планируют установить лежачих полицейских за 3,5 млн рублей

В Ростове планируют установить лежачих полицейских за 3,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону на монтаж лежачих полицейских потратят 3,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Деньги на проект будут выделены из городского бюджета.

Согласно техническому заданию подрядчик должен установить на дорогах Ростова искусственные неровности (лежачие полицейские). В перечень работ входят монтаж четырёх элементов ИН-900 и закупка ИДН-900 с армированным металлокордом.

Кроме того, в документе указаны дополнительные требования. Подрядчик обязан очистить покрытие проезжей части от пыли и грязи; нанести дорожную разметку; предварительно установить элементы ИН; просверлить отверстия в дорожном покрытии на глубину не меньше длины крепёжного изделия; забить дюбели в отверстия; установить основные и краевые элементы ИН; затянуть крепёжные изделия в элементах ИН.

Выбор подрядчика состоится 30 июня. Срок работ запланирован до 30 ноября.
Фото: ии
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