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Замгубернатора Ростовской области предложил дополнить список ограничений

Замгубернатора Ростовской области предложил дополнить список ограничений
Заместитель губернатора донского региона предложил внести изменения в ограничительные меры. Об этом стало известно 3 ноября в ходе заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

По словам замгубернатора донского региона Сергея Бондарева, нынешние ограничения довольно мягкие по сравнению с весенними. Ситуация требует их ужесточения в целях безопасности населения.

Таким образом, Сергей Бондарев предложил ввести дополнительное обследование граждан, направленных военным комиссариатом в рамках осеннего призыва. Кроме того, внести запрет нахождения детей до 16 лет в торгово-развлекательных центрах и гипермаркетах без сопровождения родителей.

Также предложенные изменения предполагают обязательное ношение масок на парковках, в лифтах и местах массового пребывания. Не остались в стороне и свадебные мероприятия.

- Свадебные церемонии необходимо ограничить, - сообщил замгубернатора. - На каждого человека, присутствующего на свадьбе, должно быть выделено не менее четырех квадратных метров.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус на Дону

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