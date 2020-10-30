Замгубернатора Ростовской области предложил дополнить список ограничений

Заместитель губернатора донского региона предложил внести изменения в ограничительные меры. Об этом стало известно 3 ноября в ходе заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.По словам замгубернатора донского региона Сергея Бондарева, нынешние ограничения довольно мягкие по сравнению с весенними. Ситуация требует их ужесточения в целях безопасности населения.Таким образом, Сергей Бондарев предложил ввести дополнительное обследование граждан, направленных военным комиссариатом в рамках осеннего призыва. Кроме того, внести запрет нахождения детей до 16 лет в торгово-развлекательных центрах и гипермаркетах без сопровождения родителей.Также предложенные изменения предполагают обязательное ношение масок на парковках, в лифтах и местах массового пребывания. Не остались в стороне и свадебные мероприятия.- Свадебные церемонии необходимо ограничить, - сообщил замгубернатора. - На каждого человека, присутствующего на свадьбе, должно быть выделено не менее четырех квадратных метров.