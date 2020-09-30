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Главный санитарный врач Ростовской области предложил продлить осенние каникулы

Главный санитарный врач Ростовской области предложил продлить осенние каникулы
Главный санитарный врач Ростовской области предложил продлить на неделю осенние каникулы. Об этом Евгений Ковалев заявил 2 октября на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Евгений Ковалев констатировал, что Ростовская область бьет все показатели по коронавирусу. В связи с этим он предложил продлить осенние каникулы в школе до двух недель. Примечательно, что школы должны будут уйти на каникулы в разные дни, составив предварительно график. Кроме того, главный санврач донского региона заявил, что нужно отменить деятельность пришкольных лагерей в период осенних каникул.

Слова Евгения Ковалева подтвердил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев. Он предложил продлить каникулы на 16 дней и согласился с мнением, что нужно разобщить детей. Ни о каких пришкольных площадках не может быть и речи в период, когда идет рост заболеваемости.

Решение о продлении осенних каникул в школах Ростовской области примут в ближайшие дни.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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