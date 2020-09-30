Главный санитарный врач Ростовской области предложил продлить осенние каникулы

Главный санитарный врач Ростовской области предложил продлить на неделю осенние каникулы. Об этом Евгений Ковалев заявил 2 октября на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.Евгений Ковалев констатировал, что Ростовская область бьет все показатели по коронавирусу. В связи с этим он предложил продлить осенние каникулы в школе до двух недель. Примечательно, что школы должны будут уйти на каникулы в разные дни, составив предварительно график. Кроме того, главный санврач донского региона заявил, что нужно отменить деятельность пришкольных лагерей в период осенних каникул.Слова Евгения Ковалева подтвердил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев. Он предложил продлить каникулы на 16 дней и согласился с мнением, что нужно разобщить детей. Ни о каких пришкольных площадках не может быть и речи в период, когда идет рост заболеваемости.Решение о продлении осенних каникул в школах Ростовской области примут в ближайшие дни.