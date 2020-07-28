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Раздавать маски в транспорте призвал глава донского региона

Раздавать маски в транспорте призвал глава донского региона
Губернатор Ростовской области призвал перевозчиков бесплатно раздавать людям маски в транспорте. Об этом Василий Голубев заявил в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Глава региона поделился наблюдением, что люди перестали надевать средства защиты в общественном транспорте, а это увеличивает риск заражения коронавирусом. Поэтому водитель транспорта должен создать комфортные условия для пассажиров.

Василий Голубев предложил, чтобы в каждом автобусе в свободном доступе были маски, которые пассажиры могли бы взять бесплатно.

Напомним, что в Ростовской области действует «масочный» режим. За его нарушение людям грозит административная ответственность.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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