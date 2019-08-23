Чиновница из администрации Зверево получила восемь лет колонии за взятку



В Ростовской области вынесли приговор заместителю администрации города Зверево Альбине Порошиной.



Чиновница обвинялась в получении взятки. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Решение огласил Октябрьский районный суд.

- Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе суда. – Кроме того, она должна выплатить штраф, равный полученной взятке, а именно - 2 миллиона 605 тысяч рублей.



Напомним, по версии следствия, с сентября по декабрь 2017 года Альбина Порошина, занимая должность замглавы администрации Зверево, получила 2,6 миллиона рублей от представителя коммерческой компании. Взамен она заключала с фирмой муниципальные контракты на строительство объектов, а позже беспрепятственно принимала все работы и подписывала акты.



Чиновницу задержали сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области в декабре 2017 года. После ареста и предъявления обвинения Порошина заключила со следственными органами досудебное соглашение и стала активно сотрудничать. За это её перевели под домашний арест.



Добавим, что до назначения на должность заместителя мэра Альбина Порошина была начальником юротдела – заведующей по претензионно-исковой работе и правовому обеспечению администрации Октябрьского района Ростовской области.



На посту замглавы Зверево она курировала вопросы ЖКХ, ГО и ЧС, военно-учетного стола.