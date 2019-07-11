Суд в Ростове избрал меру пресечения первому заместителю СКЖД



Первому заместителю СКЖД избрали меру пресечения. Слушание состоялось 13 июля в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону.



Как сообщили в Южном СУТ СК России, задержанный первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» пробудет в СИЗО до сентября. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.



По данным следствия, задержанный подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное продвижение составов с нефтепродуктами по железнодорожным путям ОАО «РЖД».



Накануне задержания в его доме и на работе прошли обыски. По данным источника Rostov.ru, задержанным является Алексей Черняев.