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За весь период пандемии в Ростовской области коронавирус побороли почти 16 тысяч пациентов

За весь период пандемии в Ростовской области коронавирус побороли почти 16 тысяч пациентов
Всего с начала пандемии 15 747 жителей Ростовской области побороли COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве 16 сентября.

За минувшие сутки в донском регионе выздоровели 107 человек. При этом есть и те, кто до сих пор борется с заболеванием. Лечение в стационарах получают 1 222 пациента, 61 из которых находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам ИВЛ.

Растет и общее число заболевших опасным вирусом. Количество зараженных за последние сутки увеличилось на 167 дончан.

За все время жертвами инфекции стали 416 человек, из них за последние сутки - шесть граждан различных возрастов с сопутствующими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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