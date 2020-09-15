За весь период пандемии в Ростовской области коронавирус побороли почти 16 тысяч пациентов

Всего с начала пандемии 15 747 жителей Ростовской области побороли COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве 16 сентября.За минувшие сутки в донском регионе выздоровели 107 человек. При этом есть и те, кто до сих пор борется с заболеванием. Лечение в стационарах получают 1 222 пациента, 61 из которых находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам ИВЛ.Растет и общее число заболевших опасным вирусом. Количество зараженных за последние сутки увеличилось на 167 дончан.За все время жертвами инфекции стали 416 человек, из них за последние сутки - шесть граждан различных возрастов с сопутствующими заболеваниями.