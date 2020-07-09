В Ростовской области за сутки от COVID-19 выздоровели 194 человека

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Более восьми тысяч человек вылечились от коронавирусной инфекции в Ростовской области за весь период пандемии. Об этом сообщили в региональном правительстве 14 июля.За последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 194 человека. Таким образом, общее число победивших коронавирус в Ростовской области составило 8 291.Напомним, в регионе у 10 992 жителей подтвердился диагноз «COVID-19», в том числе за сутки инфицированных стало больше на 99 человек. Жертвами опасной болезни оказались 167 дончан. В настоящее время 34 пациента находятся в тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ.