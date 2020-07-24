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На Дону с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 9 378 человек

На Дону с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 9 378 человек
С начала пандемии на Дону от вируса COVID-19 вылечились 9 378 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По состоянию на 26 июля за сутки в донском регионе от коронавируса выздоровели 15 жителей. При этом в настоящее время лечение в стационарах получают 783 инфицированных. Подключены к аппаратам ИВЛ и находятся в тяжелом состоянии 46 пациентов.

В Ростовской области общее число заболевших коронавирусом достигло 12 270 человек. Умерли от опасного вируса уже 203 пациента.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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