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За сутки жертвами COVID-19 стали 18 жителей Ростовской области

За сутки жертвами COVID-19 стали 18 жителей Ростовской области

В Ростовской области справиться с последствиями коронавирусной инфекции не смогли еще 18 человек. Об этом в региональном правительстве сообщили 16 марта.

Среди умерших - семь женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и 11 мужчин, которым было от 56 до 85 лет. Все погибшие страдали хроническими заболеваниями, среди которых - сахарный диабет, онкология, проблемы с сердцем и другие. Коронавирус, попадая в организм, провоцирует обострение этих болезней. Возраст стал тоже фактором риска, но не постоянным.

С начала пандемии от коронавируса скончались 10 573 человека.
Фото: Яндекс.Новости
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