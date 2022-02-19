За сутки от коронавируса скончались 13 жителей Ростовской области

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 13 человек. О новых погибших сообщили в региональном правительстве.Среди умерших - восемь женщин в возрасте от 44 до 84 лет и пятеро мужчин, которым было от 66 до 79 лет. Судя по результатам вскрытия, у всех погибших были хронические заболевания, среди которых - гипертония, онкология, сахарный диабет и другие. Фактором риска также является и пожилой возраст. Ковид вызывает обострение перечисленных болезней, что и приводит к смерти.В Ростовской области за весь период пандемии коронавирусной инфекции скончались 10 254 человека.