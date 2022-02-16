В Ростовской области за сутки COVID-19 унес жизни еще 20 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки справиться с последствиями коронавирусной инфекции не смогли 20 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.Среди погибших - одиннадцать женщин, которым было от 60 до 84 лет, и девять мужчин в возрасте от 66 до 94 лет. Судя по результатам вскрытия, все они страдали хроническими заболеваниями, среди которых - проблемы с сердцем, гипертония, онкология, сахарный диабет и другие. Пожилой возраст также играет свою роль. Коронавирус сам по себе не является причиной смерти. Он провоцирует обострение имеющихся болезней, что и приводит к гибели.За весь период пандемии в Ростовской области умер от COVID-19 10 221 человек.