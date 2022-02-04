Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области COVID-19 унес жизни 16 человек

В Ростовской области COVID-19 унес жизни 16 человек

В Ростовской области с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться 16 человек. О новых погибших сообщает правительство донского региона.

Среди умерших - 11 женщин в возрасте от 47 до 87 лет и пятеро мужчин, которым было от 69 до 87 лет. Судя по результатам вскрытия, все они страдали хроническими заболеваниями, такими как онкология, сахарный диабет, гипертония и другие. Коронавирус, попадая в организм, провоцирует обострение этих болезней, что и приводит к смерти.

За весь период пандемии в Ростовской области число заболевших опасным вирусом составило 241 842 человека. Из них побороть COVID-19 не удалось 10 104 жителям.
Фото: moscow.er.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.