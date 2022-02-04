В Ростовской области COVID-19 унес жизни 16 человек

Фото: moscow.er.ru

В Ростовской области с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться 16 человек. О новых погибших сообщает правительство донского региона.Среди умерших - 11 женщин в возрасте от 47 до 87 лет и пятеро мужчин, которым было от 69 до 87 лет. Судя по результатам вскрытия, все они страдали хроническими заболеваниями, такими как онкология, сахарный диабет, гипертония и другие. Коронавирус, попадая в организм, провоцирует обострение этих болезней, что и приводит к смерти.За весь период пандемии в Ростовской области число заболевших опасным вирусом составило 241 842 человека. Из них побороть COVID-19 не удалось 10 104 жителям.