За сутки в Ростовской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области санитарно-эпидемиологическая обстановка на фоне пандемии коронавируса продолжает оставаться напряжённой. За сутки на Дону выявили 20 новых случаев заражения новой инфекцией. По данным на утро 14 апреля в регионе зафиксировано 98 больных. Такие данные представлены на портале Стопкоронавирус.рф.Заражённых выявляют всё в новых муниципалитетах Ростовской области. Новая инфекция коснулась Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова, Чертково, Матвеев- Кургана, Семикаракорска, Новошахтинска, Батайска, Донецка, Зверево, Аксая, Кашар, Октябрьского, Азовского, Мартыновоского и Цимлянского районов. Возраст пациентов различен. Самым младшим — 2,5 года и 5 лет. Дети подхватили вирус от родителей.В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 1 526 человек, из них на самоизоляции по месту жительства — 1 428.Всего по России за сутки зафиксировали 2 774 новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период в стране выявлен 21 102 больных. Скончаились 170 пациентов.