В Ростовской области количество случаев заражения коронавирусом выросло до 21
В Ростовской области выявили новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 10 утра 8 апреля всего зарегистрировали 21 заболевшего. За сутки количество выросло на четыре. Об этом сообщили в донском правительстве.
Ранее сообщалось, что предварительный положительные диагноз получили пять пациентов. Из них у четверых подтвердили результаты тестов.
Во вторник 8 апреля стало известно, что на Дону выздоровела первая дончанка, у которой выявили новую коронавирусную инфекцию. В марте она вернулась из туристического путешествия в Таиланд. Со временем случаи заражения стали регистрировать не только у приезжих из-за границы, но и у тех, кто контактировал с заболевшими.
По медицинским наблюдением находятся 2 965 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 2 940. В обсерваторе остаётся один пациент, на базе городской больницы Таганрога и Обливской ЦРБ - двое.
За последние сутки в России зарегистрировали 1 175 случаев заражения. Всего в стране по состоянию на утро 8 апреля выявлено 8 672 заболевших.