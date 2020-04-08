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Новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области выявили сразу в пяти городах

Новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области выявили сразу в пяти городах
В Ростовской области ширится география распространения коронавирусной инфекции. Случаи заболевания регистрируют всё в новых и новых населённых пунктах.

Как стало известно утром 10 апреля, за последние сутки в регионе выявили пять новые случаев инфицирования. Анализы подтвердились у пациентов из Ростова-на-Дону, Донецка, Аксая, Матвеева-Кургана и Зверево. В Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией рассказали, что два новых случая заболевания - контактные, три - завозные из других регионов страны.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области выявлено ещё пять заболевших коронавирусом. По данным на утро 10 апреля, в регионе 29 заболевших. Один из них, 28-летний ростовчанин, подключён к аппарату ИВЛ. Его состояние, как и состояние ещё одного пациента, оценивается как среднетяжёлое. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Всего врачи следят за состоянием 2 518 человек. Большая часть из них - 2 486 человек находятся дома.

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