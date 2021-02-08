За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровел 391 человек

В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 еще 391 человека. С начала пандемии по 10 февраля от коронавируса выздоровели 57 443 дончанина. При этом последние две недели ежедневное число людей, поборовших инфекцию, превышает количество зараженных. За прошедшие 24 часа специалисты выявили 349 случаев заболевания. Всего за период пандемии положительные тесты получили 67 315 человек.В стационарах получают лечение 2 178 дончан. Из них 191 пациент в тяжелом состоянии подключен к аппаратам ИВЛ. К сожалению, врачам не всегда удается спасти жизни людей с коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию не смогли побороть 12 женщин в возрасте от 47 до 95 лет и 12 мужчин от 53 до 82 лет. Всего COVID-19 забрал жизни 2 857 человек. По данным правительства области, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубил вирус.