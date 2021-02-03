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В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 423 человека

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 423 человека
С начала пандемии медики вылечили от коронавируса 54 994 жителя Ростовской области. Из них 423 получили отрицательные тесты на COVID-19 за сутки с 3 по 4 февраля.

Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа пациентами с коронавирусом стали 363 человека, а общее число зараженных нарастающим итогом достигло 65 166.

По информации портала стопкоронавирус.рф, в настоящее время с инфекцией борются 7 439 дончан. Как сообщили в правительстве области, в стационаре получают лечение 2 173 человека. Из них 215 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки от вируса скончались 15 мужчин в возрасте от 55 до 78 лет и 13 женщин от 59 лет до 81 года. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 2 733 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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