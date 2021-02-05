За сутки от COVID-19 выздоровели 417 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество человек, переболевших COVID-19. С начала пандемии по 9 февраля число выздоровевших дончан достигло 57 052, что составляет 85,2% от всех случаев заражения. Из них за прошедшие 24 часа вирус побороли 417 человек.Количество инфицированных начало снижаться. За последние сутки опасный вирус выявили у 356 человек. Впервые за минувший месяц ежедневное число заболевших составили менее 370 дончан. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 66 966 человек.В стационарах получают лечение 2 229 пациентов, из которых 203 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.К сожалению, врачам не всегда удается спасти людей с диагнозом «коронавирус». У некоторых пациентов болезнь протекает в очень тяжелой форме. В основном это люди старше 60 лет, страдающие сопутствующими хроническими заболеваниями.Инфекция забрала жизни 2 833 жителей донского региона. По информации областного правительства, 24 из них скончались за прошедшие сутки.