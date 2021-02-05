От коронавируса выздоровели еще 388 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от COVID-19 человек. За сутки с 7 по 8 февраля отрицательные тесты получили 388 дончан. Всего за период пандемии медики вылечили 56 635 человек, что составляет 85%.Растет и количество заболевших. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 359 человек. С начала пандемии опасную инфекцию подхватили 66 610 жителей региона.Стационарное лечение получают 2 219 пациентов с диагнозом «коронавирус». Среди них 32 находятся в медикаментозной коме и получают кислород через специальную трубочку, вставленную в трахею (инвазивные аппараты ИВЛ). К неинвазивным ИВЛ подключены 175 человек.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов с COVID-19. За последние сутки инфекция забрала жизни девяти человек от 50 до 94 лет. По информации правительства области, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Общее количество летальных исходов от коронавируса достигло 2 809.