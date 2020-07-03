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За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались ещё два человека

За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались ещё два человека
В Ростовской области за последние сутки от коронавируса скончались ещё два человека. Об этом 5 июля сообщили в правительстве региона.

Новой жертвой коронавируса стал 61-летний мужчина с онкозаболеванием и хроническим заболеванием печени. Пациент поздно обратился за медицинской помощью. Также скончалась 57-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим заболеванием почек и прогрессирующим неврологическим заболеванием.

Таким образом, за весь период жертвами коронавируса стали 139 человек.

По данным на 5 июля, в Ростовской области зарегистрировано 10 075 случаев заражения COVID-19.

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