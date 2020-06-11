Число жертв коронавируса на Дону достигло 71

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В Ростовской области выявили несколько новых случаев смерти от коронавируса. Как сообщили в правительстве донского региона, за сутки от COVID-19 скончались ещё четыре человека.Новыми жертвами инфекции стали 43-летняя женщина с онкологией и болезнью сердечно-сосудистой системы, 60-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, который поздно обратился за помощью, 61-летний дончанин с таким же недугом, а также заболеванием эндокринной системы и 71-летняя пенсионерка с болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы. В общей сложности в Ростовской области от коронавируса скончался 71 пациент.За период пандемии на Дону зарегистрировали 7 799 человек с COVID-19. Примерно десятая часть заражённых получает лечение в больницах, остальные находятся дома.