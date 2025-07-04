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Шесть тысяч жителей Шахт остались без света из-за таки БПЛА

Шесть тысяч жителей Шахт остались без света из-за таки БПЛА
В Шахтах из-за атаки беспилотников жители остались без электричества. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью 4 июля из-за атаки беспилотников произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Из-за этого почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек, остались без света. В нескольких домах возле подстанции выбило окна. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Для обезвреживания обломков беспилотника вызвали саперов.

Всего за ночь над Ростовской областью сбили 26 беспилотников.
Фото: Donday
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