Шесть тысяч жителей Шахт остались без света из-за таки БПЛА

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В Шахтах из-за атаки беспилотников жители остались без электричества. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ночью 4 июля из-за атаки беспилотников произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Из-за этого почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек, остались без света. В нескольких домах возле подстанции выбило окна. Пострадавших нет.Сейчас на месте работают экстренные службы. Для обезвреживания обломков беспилотника вызвали саперов.Всего за ночь над Ростовской областью сбили 26 беспилотников.