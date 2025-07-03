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В Первомайском районе Ростова две недели не будет горячей воды, о чём рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.Прекращение подачи ресурсов коснется более 10 улиц с 7 по 20 июля.В частности, горячего водоснабжения не будет на 1-й Конной Армии, 23/10, 34/6, 37, 37а, 37б, 37в, В. Пановой, 30/2, 32/1, Воровского, 17/1, Зеленодольской, 10 а, 10б, 10в, Ильича, 44, Инструментальной, 2, Клубной, 2, Металлургической, 3, 15, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 27, 29/1, 29/2, 29/32, 110а, 110б, 111, 114/37а, Мира, 23, Поляничко, 4, Селиванова, 23, 33/1, 47, 49, 64/112, 68д, Сельмаш, 2, 4, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 16, 92, 94, 98/11, Шолохова, 51, 45/2.Добавим, что ранее анонсировали отключение в Октябрьском и Первомайском районах.