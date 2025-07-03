Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону из-за отсутствия обычных грибов люди начали собирать трутовики

На Дону из-за отсутствия обычных грибов люди начали собирать трутовики
В Ростовской области из-за отсутствия обычных грибов люди начали собирать трутовики. Об этом жители рассказали Donday 3 июля.

Хотя лето выдалось тёплым и дождливым, грибов в лесах почти нет. Эксперты объясняют это последствиями прошлогодней засухи — даже обильные дожди не смогли насытить почву влагой. Поэтому грибов либо совсем нет, либо они испорченные и червивые.

В поисках хоть какого-то урожая грибники обратили внимание на трутовики — это грибы, которые растут прямо на деревьях. Их можно встретить не только в лесу, но и в саду или даже в городе. Отдельного вида «трутовик» не существует — это общее название для грибов, которые растут на старых, ослабленных или больных деревьях. Споры попадают внутрь через повреждения коры — трещины, спилы или морозные ожоги.

Так, житель Красного Сулина по имени Виталий нашёл трутовик в местном лесу.

— Гриб рос на коре караича. Никогда их раньше не собирал, но с таким «урожаем» решил попробовать, — рассказал он.


Виталий наткнулся на трутовик чешуйчатый. Грибники говорят, что его лучше собирать, пока он молодой — тогда гриб легко режется и крошится по краям. В таком виде его можно жарить или мариновать.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.