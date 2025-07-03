На Дону из-за отсутствия обычных грибов люди начали собирать трутовики

— Гриб рос на коре караича. Никогда их раньше не собирал, но с таким «урожаем» решил попробовать, — рассказал он.

Фото: Дондей

В Ростовской области из-за отсутствия обычных грибов люди начали собирать трутовики. Об этом жители рассказали Donday 3 июля.Хотя лето выдалось тёплым и дождливым, грибов в лесах почти нет. Эксперты объясняют это последствиями прошлогодней засухи — даже обильные дожди не смогли насытить почву влагой. Поэтому грибов либо совсем нет, либо они испорченные и червивые.В поисках хоть какого-то урожая грибники обратили внимание на трутовики — это грибы, которые растут прямо на деревьях. Их можно встретить не только в лесу, но и в саду или даже в городе. Отдельного вида «трутовик» не существует — это общее название для грибов, которые растут на старых, ослабленных или больных деревьях. Споры попадают внутрь через повреждения коры — трещины, спилы или морозные ожоги.Так, житель Красного Сулина по имени Виталий нашёл трутовик в местном лесу.Виталий наткнулся на трутовик чешуйчатый. Грибники говорят, что его лучше собирать, пока он молодой — тогда гриб легко режется и крошится по краям. В таком виде его можно жарить или мариновать.