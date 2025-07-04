В Ростовской области 4 июля была объявлена ракетная угроза
Около 9:00 по местному времени поступило предупреждение об опасности ракетного удара по всему региону.
Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и проявлять бдительность.
Женщина погибла в Ростовской области в результате атаки БПЛА
В Ростовской области на торги за 4,5 млн выставили технику строительной компании
Четверо детей из Ростова отравились по дороге в лагерь Джубги
Гол гандболистки «Ростов-Дона» Ярославы Фроловой был признан лучшим в сезоне
В Ростовской области двое подростков пострадали в ДТП с фурами
Руководство «Ростов Арены» закупит аккумуляторы для бесперебойного питания на миллион рублей
На Дону из-за отсутствия обычных грибов люди начали собирать трутовики
В Первомайском районе Ростова две недели не будет горячей воды
В Ростове зафиксировали незаконный сброс грунта у береговой линии реки Темерник
В Красном Сулине мужчина попал в больницу, когда пытался «разрулить» конфликт
На СВО ушел оправданный за убийство экс-депутат из Ростовской области
Режим ограничения пребывания в лесах продлили в Ростовской области
В Ростове жители Сельмаша утопают в мусоре из-за ремонта трубы
Ростовский предприниматель Николай Василенко «взорвал» соцсети и стал мемом
В Ростове разрушающийся дом на Ставского, 50 признали аварийным и подлежащим сносу
После захвата заложников в СИЗО в отставку подали глава ГУФСИН по Ростовской области и его первый заместитель
Один из террористов, захвативших в заложники сотрудников СИЗО № 1 Ростова, выжил
В Ростове старинный дом на Социалистической может рухнуть в любой момент
В Ростове на Скачкова спустя четыре месяца прочистили канализацию на детской площадке