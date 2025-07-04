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В Ростовской области 4 июля была объявлена ракетная угроза

В Ростовской области 4 июля была объявлена ракетная угроза. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Около 9:00 по местному времени поступило предупреждение об опасности ракетного удара по всему региону.

Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и проявлять бдительность.
Фото: РЧСЧ
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