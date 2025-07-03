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Руководство «Ростов Арены» закупит аккумуляторы для бесперебойного питания на миллион рублей

Руководство «Ростов Арены» закупит аккумуляторы для бесперебойного питания на миллион рублей
Руководство «Ростов Арены» закупит аккумуляторы для бесперебойного питания на миллион рублей. Тендер появился на сайте госзакупок 2 июля.

Причиной закупки, вероятно, стали ожидаемые отключения света. Власти уже предупреждали о возможных перебоях из-за жары. В прошлом году температура всё лето держалась около +40 градусов. Тогда в городе регулярно отключали электричество, выходили из строя подстанции и выбивало пробки.

Чтобы избежать повторения ситуации, в 2025 году разработан график отключений. Это должно снизить риск аварий.

Чтобы стадион не остался без света и не понёс убытки, руководство решило закупить источники бесперебойного питания. На первом этапе приобретут 60 аккумуляторов, каждый стоимостью около 17,5 тысячи рублей.

Согласно документации, ёмкость одного аккумулятора – 100 ампер-часов. Для понимания: такого заряда хватит примерно на 100 полных зарядок смартфона.
Фото: соцсети
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