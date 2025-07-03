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Руководство «Ростов Арены» закупит аккумуляторы для бесперебойного питания на миллион рублей. Тендер появился на сайте госзакупок 2 июля.Причиной закупки, вероятно, стали ожидаемые отключения света. Власти уже предупреждали о возможных перебоях из-за жары. В прошлом году температура всё лето держалась около +40 градусов. Тогда в городе регулярно отключали электричество, выходили из строя подстанции и выбивало пробки.Чтобы избежать повторения ситуации, в 2025 году разработан график отключений. Это должно снизить риск аварий.Чтобы стадион не остался без света и не понёс убытки, руководство решило закупить источники бесперебойного питания. На первом этапе приобретут 60 аккумуляторов, каждый стоимостью около 17,5 тысячи рублей.Согласно документации, ёмкость одного аккумулятора – 100 ампер-часов. Для понимания: такого заряда хватит примерно на 100 полных зарядок смартфона.