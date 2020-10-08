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За сутки в Ростовской области еще 10 человек скончались от COVID-19

За сутки в Ростовской области еще 10 человек скончались от COVID-19
В Ростовской области к числу умерших от вируса COVID-19 прибавились еще 10 человек. О данных на 10 октября сообщили в правительстве донского региона.

Новыми скончавшимися стали трое мужчин – 53, 76, и 81 года. За прошедшие 24 часа жертвами коронавируса также стали семь женщин – 48, 61, 62, 63, две - по 70, 80 лет. Все они имели различные хронические заболевания. С начала пандемии от инфекции умерли 578 дончан.

Как правило, коронавирус отнимает жизни у пожилых граждан, а также у людей с хроническими заболеваниями. Однако, опасность летального исхода есть для всех заразившихся. Летом от COVID-19 умер 12-летний ребенок. Учитывая, что ситуация с распространением вируса ухудшается в Ростовской области, опасность заражения сейчас как никогда велика.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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