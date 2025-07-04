Восстановить подачу электроэнергии в Шахтах смогут после работы саперов

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Согласно информации от правительства Ростовской области, восстановление электроснабжения в городе Шахты начнется после того, как саперы завершат проверку территории распределительного центра.Напомним, что в ночь на 4 июля на город была совершена атака с использованием беспилотника. Обломки сбитого аппарата упали на распределительную подстанцию «Донэнерго», вызвав ее повреждение, что привело к отключению электроэнергии у более чем шести тысяч горожан, проживающих на 83 улицах.Официальные лица подчеркнули, что отключение электроснабжения на трансформаторной подстанции было необходимо для оценки масштаба разрушений. Первичный осмотр показал, что взрывом были повреждены входные двери и внешняя облицовка здания распределительного пункта. На месте инцидента работают сотрудники полиции и других силовых ведомств.Восстановительные работы на трансформаторной подстанции начнутся только после завершения обследования местности специалистами по разминированию. Часть потребителей уже переключена на резервную схему подачи электроэнергии.