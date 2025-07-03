Гол гандболистки «Ростов-Дона» Ярославы Фроловой был признан лучшим в сезоне

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По итогам голосования, проведенного среди фанатов гандбольного клуба «Ростов-Дон» в социальных сетях, лучшим голом сезона признан мяч, забитый Ярославой Фроловой. Итоги были опубликованы 3 июля.В эпизоде матча против команды АГУ – «Адыиф» разыгрывающая набрала наибольшее количество голосов – 341, что позволило ей занять первое место в рейтинге лучших голов сезона-2024/25. На второй строчке расположилась Ксения Макеева с 288 голосами, а третье место досталось Кристине Кожокарь, получившей 245 голосов.Стоит отметить, что сезон для гандболисток из Ростова-на-Дону завершился триумфальным завоеванием Кубка России.