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Четверо детей из Ростова отравились по дороге в лагерь Джубги

Четверо детей из Ростова отравились по дороге в лагерь Джубги
Четверо детей из Ростовской области отравились по дороге в лагерь Джубги. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В управлении Роспотребнадзора Краснодарского края появилась информация об отравлении детей в лагере «Звездочка». Специалисты решили проверить качество морской воды. Оказалось, что она соответствует санитарным нормам.

- По предварительной информации, дети отравились по дороге в лагерь. Краевое управление Роспотребнадзора проводит проверку. По чьей вине — обязательно выясним, - сказано в сообщении.

Сейчас ребята проходят лечение.
Фото: ИИ.
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