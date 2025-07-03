Четверо детей из Ростова отравились по дороге в лагерь Джубги

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Четверо детей из Ростовской области отравились по дороге в лагерь Джубги. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.В управлении Роспотребнадзора Краснодарского края появилась информация об отравлении детей в лагере «Звездочка». Специалисты решили проверить качество морской воды. Оказалось, что она соответствует санитарным нормам.- По предварительной информации, дети отравились по дороге в лагерь. Краевое управление Роспотребнадзора проводит проверку. По чьей вине — обязательно выясним, - сказано в сообщении.Сейчас ребята проходят лечение.