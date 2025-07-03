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В Ростовской области двое подростков пострадали в ДТП с фурами

В Ростовской области двое подростков пострадали в ДТП с фурами
На трассе в Аксайском районе в ДТП пострадали двое подростков. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».

Предварительно, авария произошла 3 июля около 18:15 на 1 059-м километре автотрассы. Водитель автомобиля «Ситрак» не выбрал безопасную дистанцию на дороге и протаранил «ГАЗель». По инерции транспорт въехал в полуприцеп «Шмитц» в составе автопоезда с автомобилем «Мерседес Актрос».

В результате аварии пострадали 38-летняя пассажирка «ГАЗели», а также 10-летний ребенок. Их госпитализировали. 13-летний пассажир получил легкие травмы и от госпитализации отказался.
Фото: МБУ АР «УПЧС».
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