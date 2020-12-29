На Дону коронавирус унес жизни еще 28 человек

В Ростовской области с 30 на 31 декабря от COVID-19 скончались 28 человек. За весь 2020 год жертвами коронавируса стал 2 061 пациент.За сутки умерли 19 мужчин в возрасте от 57 до 89 лет и девять женщин – от 58 до 83 лет. Все они страдали от различных хронических заболеваний. Осложнения, которые вызвал опасный вирус, привели инфицированных к смерти.Как правило, COVID-19 уносит жизни пожилых граждан. Однако вирус опасен для всех. За весь период пандемии умерли 12-летний мальчик, 18-летний парень, 19-летняя и 23-летняя девушки, а также 34-летний мужчина.