За сутки в Ростовской области от COVID-19 выздоровели 202 человека
В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 202 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона 18 июня.
За весь период борьбы с COVID-19 в регионе выздоровели 88 868 человек. В лабораториях Ростовской области провели более 10,5 тысячи тестов на коронавирус. На сегодняшний день прививки сделали 523 905 человек. Из них 7 004 вакцинировались за минувшие сутки.
Число заболевших также продолжает расти. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 156 дончан. Общее количество инфицированных достигло 97 028 человек. Среди них 4 599 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть COVID-19.