За сутки в Ростовской области от COVID-19 выздоровели 202 человека

В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 202 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона 18 июня.За весь период борьбы с COVID-19 в регионе выздоровели 88 868 человек. В лабораториях Ростовской области провели более 10,5 тысячи тестов на коронавирус. На сегодняшний день прививки сделали 523 905 человек. Из них 7 004 вакцинировались за минувшие сутки.Число заболевших также продолжает расти. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 156 дончан. Общее количество инфицированных достигло 97 028 человек. Среди них 4 599 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть COVID-19.