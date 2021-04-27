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От COVID-19 за сутки выздоровели 202 человека в Ростовской области

От COVID-19 за сутки выздоровели 202 человека в Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 202 человека. По данным на 29 апреля, за период пандемии COVID-19 побороли 78 527 дончан.

В стационарах лечение получает 1 851 человек. Среди них 21 находится в тяжелом состоянии. У них поражено более 75% легких, они не могут самостоятельно дышать. Как правило, в таких случаях медики вводят пациентов в медикаментозную кому и подключают к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Кислород попадает к ним в организм с помощью трахейной трубки. Еще 174 человека получают жизненно необходимый газ через мундштуки и маски.

Увеличилось и количество инфицированных дончан. За минувшие сутки вирус подхватили 229 человек, а общее число заболевших достигло 87 731. Из них 4 043 скончались от последствий болезни. Как сообщили в областном правительстве, за последние сутки не стало 16 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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