От COVID-19 за сутки выздоровели 202 человека в Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 202 человека. По данным на 29 апреля, за период пандемии COVID-19 побороли 78 527 дончан.В стационарах лечение получает 1 851 человек. Среди них 21 находится в тяжелом состоянии. У них поражено более 75% легких, они не могут самостоятельно дышать. Как правило, в таких случаях медики вводят пациентов в медикаментозную кому и подключают к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Кислород попадает к ним в организм с помощью трахейной трубки. Еще 174 человека получают жизненно необходимый газ через мундштуки и маски.Увеличилось и количество инфицированных дончан. За минувшие сутки вирус подхватили 229 человек, а общее число заболевших достигло 87 731. Из них 4 043 скончались от последствий болезни. Как сообщили в областном правительстве, за последние сутки не стало 16 человек.