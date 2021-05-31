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От коронавируса выздоровели еще 265 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 265 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус побороли еще 265 человек. По данным на 2 июня, всего с начала пандемии медики вылечили 84 790 человек.

В стационарах лечение получают 1 104 жителя региона, среди которых 19 находятся в тяжелом состоянии. Врачи ввели их в медицинскую кому, чтобы обеспечить кислородом через трахейные трубки - дышать самостоятельно эти пациенты не могут. Еще 100 человек получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.

Растет и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 160 дончан. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 94 518 человек. Из них 4 449 не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 25 зараженных в возрасте от 56 до 92 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: РБК.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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