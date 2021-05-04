Еще 205 жителей Ростовской области выздоровели от коронавируса

В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 5 по 6 мая опасный вирус побороли 205 человек.Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 211 человек. Всего за период пандемии инфекцию подхватили 89 282 дончанина. По информации областного правительства, 79 934 из них выздоровели от COVID-19.В стационарах получают лечение 1 718 человек. Из них 177 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Они не могут дышать самостоятельно, поэтому их организмы обеспечивают кислородом искусственно. Врачи оценивают состояние этих пациентов как тяжелое.Однако врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки скончались шесть человек в возрасте от 69 до 85 лет. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 106 жителей донского региона.