За сутки в Ростовской области было выявлено 160 нарушителей ограничительных мер

На Дону продолжают выявлять нарушителей ограничительных мер в период пандемии вируса COVID-19. О данных на 7 августа сообщает региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.За прошедшие сутки было составлено 160 протоколов о несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Из них большую часть актов создали в административной инспекции — 79. Полицейские выявили 62 правонарушителей, департамент ГО и ЧС — 12, департамент потребительского рынка — шесть, Роспотребнадзор — одного. Все зафиксированные граждане нарушали ограничительные меры, такие как «масочный» режим, самоизоляция и социальное дистанцирование.Всего на территории Ростовской области составлен 31 641 протокол. К выплате штрафа от одной до 30 тысяч рублей по решению суда привлекли 9 346 жителей донского региона.