За сутки в Ростовской области правоохранители составили 177 протоколов в отношении нарушителей санитарных норм

Правоохранители Ростовской области составили за сутки 177 протоколов в отношении граждан, нарушающих санитарно-эпидемиологические нормы. О данных на 24 июля сообщают в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Среди составленных за прошедшие 24 часа протоколов 95 относятся к административной инспекции, 69 - к полицейским, семь - к департаменту потребительского рынка, по три - к Управлению Роспотребнадзора и департаменту ГО и ЧС. Всего на территории Ростовской области было составлено 28 761 административный протокол, оштрафованы на сумму от одной до 30 тысяч рублей 9 346 нарушителей.Стоит отметить, что граждан, не соблюдающих ограничительные меры, привлекают к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Кроме того, если человек разгуливает по улице, имея при этом подтвержденный диагноз «коронавирус» или подозрение на него, ему придется выплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.