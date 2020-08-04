На Дону за прошедшие сутки было составлено 166 протоколов о несоблюдении ограничительных мер

На территории донского региона продолжают привлекать к ответственности граждан, не соблюдающих ограничительные меры. Об актуальных данных сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 6 августа за прошедшие 24 часа было зафиксировано 166 дончан, нарушающих санитарные нормы, такие как «масочный» режим и социальная дистанция. Из них 83 протокола составили в административной инспекции, 64 — полицейские, 13 — департамент ГО и ЧС, четыре — департамент потребительского рынка, два — управление Роспотребнадзора.За весь период пандемии в Ростовской области правоохранители создали 31 481 акт о правонарушениях. К выплате штрафа от одной до 30 тысяч рублей привлекли по решению суда 9 346 человек.