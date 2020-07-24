В Ростовской области за последние сутки составили 77 протоколов о нарушении ограничительных мер в период пандемии

За несоблюдение ограничительных мер в период пандемии коронавируса на территории донского региона правоохранители за сутки составили 77 протоколов. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По состоянию на 26 июля из новых нарушителей 26 выявили сотрудники департамента ГО и ЧС, а 51 – полицейские. Общее количество протоколов с начала пандемии достигло 27 922. Из этого числа 9 346 дончан были оштрафованы по решению суда на сумму до 30 тысяч рублей.Напомним, все правонарушения касаются соблюдения «масочного» режима и самоизоляции. Жителей Ростовской области, которые не выполняют карантинные требования, привлекают к административной ответственности.