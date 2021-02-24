За сутки пациентами с COVID-19 стали 285 жителей Ростовской области

В Ростовской области число инфицированных продолжает снижаться. За сутки с 25 по 26 февраля вирус подхватили 285 человек. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет (107 человек). Среди молодежи диагноз подтвердился у 82 дончан. Борьбу с инфекцией начали и пенсионеры. Медики выявили заболевание у 53 человек в возрасте от 66 до 79 лет и у 25 пожилых людей. Пациентами с коронавирусом стали и 18 детей.Всего с начала пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 72 464 жителя донского региона. К сожалению, врачам удалось спасти не всех. От вируса скончались 3 095 пациентов ковидных госпиталей. В основном инфекцию не смогли побороть люди предпенсионного и пенсионного возрастов. Это связано с ослаблением иммунной системы и появлением хронических заболеваний. По информации областного правительства, за минувшие сутки не стало 16 человек.